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Nazilli'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Nazilli'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Polis aracının yan döndüğü kazada, polis memuru ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 09 A 86141 plakalı polis aracı ile V.Y. idaresindeki 07 AGU 12 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı, otomobilin yandan çarpması sonucu yan döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, polis memuru ve otomobil sürücüsü V.Y. yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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