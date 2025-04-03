Nazilli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi 34 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. (24) idaresindeki 09 PA 064 plakalı motosiklet, park halindeki 09 R 6628 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ş.M. motosikletten düşerek yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.M.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN