Haberler

Cezaevinden talimat alan, kurşunlama olaylarının şüphelileri yakalandı: 7 tutuklama

Cezaevinden talimat alan, kurşunlama olaylarının şüphelileri yakalandı: 7 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik kurşunlama olaylarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarının faillerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, araç ve ikametlere yönelik kurşunlama olaylarının aydınlatılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, cezaevinde bulunan örgüt lideri A.Ö.'nün talimatları doğrultusunda suç işledikleri tespit edilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü