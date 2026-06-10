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Ev ve bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Ev ve bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ve 2 şişe sıvı esrar reçinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kök kenevir bitkisi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nazilli ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli A.K.'nin (70) evinde ve bahçesinde gerçekleştirilen adli aramada 28 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 şişe sıvı esrar reçinesi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan A.K. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ricareti', 'yasa dışı kenevir Ekimi' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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