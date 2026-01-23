Nazilli'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, bir fabrikada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan makine operatörü Mustafa Karaca (42) makinenin kayışını değiştirmek amacıyla çatıya çıktı. Sandviç panel kaplama olan çatının kırılması sonucu dengesini kaybeden işçi yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Karaca'nın düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaca doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.