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Nazilli'de düzenlenen operasyonda 7 av tüfeği ile 249 gram esrar ele geçirildi

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Nazilli'de düzenlenen operasyonda 7 av tüfeği ile 249 gram esrar ele geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik 4 adreste yapılan aramada 7 av tüfeği, 249 gram kubar esrar ve 190 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan İ. A. ve S. A.'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 adet av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 04 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde 4 farklı adreste arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 7 adet av tüfeği, 249 gram kubar esrar, 190 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, ayrıca dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler İ. A. (38) ve S. A. (45) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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