Nazilli'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'ndeki makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Havadan 6 helikopter, 3 uçak karadan 18 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 126 personel ile yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN