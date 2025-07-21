Nazilli'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Nazilli'de çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Beğerli Mahallesi'nde makilik ve zirai alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Havadan 6 helikopter ve 3 uçakla yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 18 arazöz ve 126 personel görev aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'ndeki makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Havadan 6 helikopter, 3 uçak karadan 18 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 126 personel ile yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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