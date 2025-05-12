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Nazilli'de 3 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de 3 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 suçtan aranan İ.Ç. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bağ evinde yakalandı. Hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır 24 suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinin bağ evine yaptıkları operasyonla yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 3 yıldır 24 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ç.(46) isimli şüpheli şahıs Nazilli Arslanlı Mahallesi'nde saklandığı bağ evinde operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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