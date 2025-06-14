Nazilli'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan toplamda 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T.K., jandarmanın yürüttüğü operasyonla yakalandı. Aranan şahıs, Bozyurt Mahallesi'nde bir evde saklanırken tespit edildi ve tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada, hakkında gece vakti yağma, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, kadına karşı basit yaralama suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bul U.T.K. isimli şahsın Bozyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanan U.T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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