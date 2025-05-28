Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
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Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
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Eyüpsultan'da navigasyon uygulamasına güvenerek yola çıkan sürücü, dar bir sokakta merdivenleri fark etmeyince mahsur kaldı. Yaşananlar kameraya yansırken çevre sakinleri sokağın çıkmaz olduğunu belirterek tabela konulmasını istedi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir sürücü geçtiğimiz pazartesi günü navigasyon uygulamasına güvenerek yola çıktı. Uygulamanın verdiği güzergaha uyan sürücü, bir süre sonra dar bir sokağa girdi.

MERDİVENLERDE MAHSUR KALDI

Yoluna devam eden sürücü, merdivenleri fark etmeyince hayatının şokunu yaşadı. Sürücü merdivenlerde mahsur kaldı. Yaşananlar kameraya yansıdı. Çevre sakinleri ise, yetkililerden sokağın çıkmaz olduğunu belirten bir tabela konulmasını istedi.

"AŞAĞI GİDEN ARABALAR DÖNÜŞ OLMADIĞINI BİLMİYOR"

Pierre Lotti Tepesi'nde esnaflık yapan Ayşe Kesim, "Aşağı giden arabalar, oradan geri dönüşün olmadığını bilmiyor. Geri gelmeye çalışırken arabası zarar görüyor, çekici çağırıyor. Araçlar oradan yukarı çıkamaz. Bu yolu bilmeyenler buraya giriyor. Bir tabela konulması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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