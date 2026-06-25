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NATO Zirvesi öncesi operasyonda 103 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 225 şüpheli gözaltına alındı, 103'ü tutuklandı, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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