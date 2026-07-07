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Kırıkkale'de NATO mesaisi: Denetimler üst düzeye çıkarıldı

Kırıkkale'de NATO mesaisi: Denetimler üst düzeye çıkarıldı
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NATO Liderler Zirvesi kapsamında Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik denetimler yapıldı, eksiklikleri tespit edilen araçlar trafikten men edildi.

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de, NATO Liderler Zirvesi kapsamında polis ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde demetimler yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi.

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı. Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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