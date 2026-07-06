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NATO zirvesi kapsamında Ankara'daki trafik denetimleri devam ediyor

NATO zirvesi kapsamında Ankara'daki trafik denetimleri devam ediyor
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Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında polis ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı. Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan uygulamalarda araç ve kişiler kontrol edilirken, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi. Denetimler 49 bin polis ve 7 bin jandarma ile zirve boyunca sürecek.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi çerçevesinde polis ekiplerince trafik denetimlerine devam edildi.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki uygulama kapsamında şüpheli görülen araç ve kişililerin denetim ve kontrolleri icra edildi. Araç sürücülerinin evrakları kontrol edilirken, bazı araç ile vatandaşların üst aramaları gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlali yapan, trafik akşını bozan hallerde bulunan ve belgeleri eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetimler, kent genelinde görev alan 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli tarafından zirve süresince sürdürülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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