NATO tatbikatından dönen Mehmetçik Çorlu'da törenle karşılandı

NATO tarafından Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler yurda döndü.

NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en geniş kapsamlı ve katılımlı faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, görevlerini tamamlayarak Çorlu'ya döndü. Uçakların piste inmesinin ardından askerler aileleri tarafından karşılandı. Pistte yaşanan kavuşma anlarında duygu dolu görüntüler ortaya çıktı, asker yakınları büyük mutluluk yaşadı.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama törenine 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay ile asker aileleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tatbikata 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkam Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü'nden teşkil edilen Muharebe Grubu iştirak etti. Alarm, intikal ve yığınaklanma faaliyetlerini içeren ve 3 hafta süren tatbikata 8 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin asker katıldı. Tugay unsurları tatbikata deniz, kara ve hava yolu ulaştırma yöntemleriyle katılım sağladı. Toplam 650 personel ve 149 araç görev aldı.

Yerli ve milli sistemler sahada etkinliğini gösterdi

Tatbikatta yerli ve milli olarak üretilen komuta kontrol aracı KİRPİ, TOGAN dron, insansız kara aracı Aslan, robotik kollu mayın temizleme aracı KİRPİ-2, BMC VURAN, havan aracı ALKAR, PARS platformu, SUNGUR portatif hava savunma füze sistemi, tüfek tipi dronsavar, mayın dedektörü OZAN ve zırhlı ambulans gibi sistemler kullanıldı ve sergilendi.

"Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladınız"

3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en önemli ve en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatını başarıyla tamamlayarak vatanımıza dönen siz değerli silah arkadaşlarımızı karşılamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Görevinizi; aylar süren titiz planlama ve hazırlık faaliyetlerinin, yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin doğal bir sonucu olarak başarıyla tamamladınız. Bu süreç boyunca ortaya koyduğunuz yüksek görev bilinci, fedakarlık ve azim, elde edilen sonucun en belirleyici unsuru olmuştur. Sizler, zorlu şartlar altında, yüksek tempoda ve büyük sorumluluk bilinciyle görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Ortaya koyduğunuz profesyonellik, dayanışma ve yüksek motivasyon; yalnızca birlik ruhunun değil, aynı zamanda güçlü bir liderlik ve kurumsal kültürün de en somut göstergesi olmuştur. Bu faaliyet, yalnızca bir tatbikat değil; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı eğitim seviyesini, modern harekat anlayışını ve muharebe etkinliğini tüm dünyaya gösterdiği önemli bir fırsat olmuştur. Çok uluslu ortamda görev yapma kabiliyetiniz ve farklı unsurlarla uyum içinde çalışma beceriniz müttefiklerimiz tarafından da takdir edilmiştir. Gösterdiğiniz performans, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve sahip olduğu üstün yetenekleri açıkça göstermiştir. Ayrıca tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerimiz, araç ve teçhizatımız da etkinliğini kanıtlamış; Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tecrübeler, gelecekteki görevlerimize daha güçlü hazırlanmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli ailelerimiz; sizler bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Evlatlarınız, eşleriniz ve sevdikleriniz görevde iken taşıdığınız sorumluluk ve gösterdiğiniz güçlü duruş silah arkadaşlarımızın en büyük moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu vesileyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım; Görevinizi başarıyla tamamlayarak aramıza döndünüz. Sizlerle gurur duyuyor, bundan sonraki görevlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla ülkemize ve milletimize hizmet edeceğinize inanıyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı