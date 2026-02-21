Haberler

NATO'nun Steadfast Dart 2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikatta müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi ve çok alanlı harekat kabiliyeti sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'nun Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

