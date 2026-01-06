Haberler

Narkotik ekiplerinden önleyici bilgilendirme çalışması

Güncelleme:
Niğde'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle toplam 5 etkinlik düzenlendi. 169 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 5 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 169 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapılırken, katılımcılara el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada, toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
