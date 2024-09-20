Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de geçtiğimiz gün düzenlenen ve Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği narkotik operasyonunda 50 şahsa ait 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16 tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 220 personel ve 2 detektör köpeğin katıldığı operasyonlarda 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 30'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 20 şüpheliden 16'sı tutuklanırken 4 şüphelide adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yapılan operasyonlarda 1 kilo 713 gram değişik türlerde uyuşturucu madde, 630 gram esrar, 85 kök kenevir ile birlikte 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin lira ele geçirilmişti. - NEVŞEHİR