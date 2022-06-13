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Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama

Malatya'da narkotik operasyonlarında 3 kilo 625 gram narkotik madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Malatya'da narkotik operasyonlarında 3 kilo 625 gram narkotik madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan 3 ayrı çalışmada, 3 kilo 625 gram esrar ve metamfetamin gibi narkotik maddeler ile 173 uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şahıs da tutuklandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Malatya 3. Sayfa Haberler

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