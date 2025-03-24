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Narkotik Köpeği Tony, 800 Gram Metamfetamini Buldu

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Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony, evdeki koltuğa zulalanmış 800 gram metamfetamin buldu. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Evdeki koltuğa zulalanmış metamfetamini narkotik köpeği Tony buldu

SAMSUN - Samsun'da evdeki koltuğa zulalanmış 800 gram metamfetamini narkotik köpeği Tony buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K.'nin İlkadım ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgiye ulaştı. Narkotik polisi söz konusu evde narkotik dedektör köpeği Tony ile arama yaptı. Yapılan aramada, evdeki koltuğa zulalanmış 800 gram metamfetamin Tony'nin hassas burnu sayesinde bulundu. Evde ayrıca 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. "uyuşturucu madde ticaretine yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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