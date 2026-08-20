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Polis Uygulama Noktasından Kaçan Motosikletli Yakalandı

Polis Uygulama Noktasından Kaçan Motosikletli Yakalandı
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Muğla’nın Menteşe ilçesindeki polis uygulama noktasında narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimden kaçmaya çalışan motosikletli, polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen durmadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki polis uygulama noktasında narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimden kaçmaya çalışan motosikletli, polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen durmadı. Ters yönden kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Polis Uygulama Noktası'nda narkotik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında motosikletli bir sürücüye dur ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü, kontrol noktasından geçerek ters yönde ilerleyip kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, motosikletliyi durdurmak amacıyla havaya ateş açtı. Ekiplerin müdahalesi sonucu motosikletli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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