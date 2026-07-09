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Narkotik köpeği 'Jardi' üçüncü kez zirvede

Narkotik köpeği 'Jardi' üçüncü kez zirvede
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Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadelede görev yapan narkotik dedektör köpeği Jardi, haziran ayında 12 başarılı operasyon gerçekleştirerek 81 il arasında 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' unvanını kazandı. Jardi, bu yıl üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında görev yapan narkotik dedektör köpeği Jardi, haziran ayında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla 81 ilde görev yapan narkotik köpekleri arasında "Ayın En Başarılı Görev Köpeği" seçildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda Jardi ile 11 planlı operasyon ve 1 risk analizi çalışması olmak üzere toplam 12 başarılı operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen başarıyla Jardi, bu yıl ocak, nisan ve haziran aylarında olmak üzere üçüncü kez "Ayın En Başarılı Görev Köpeği" unvanını kazandı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jardi ile onu başarıya taşıyan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü personelini tebrik ederek, elde edilen başarının disiplin, güçlü bağ ve sahadaki kararlılığın eseri olduğunu ifade etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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