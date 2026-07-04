Haberler

Polis helikopterini Türk bayrağıyla selamlayan çocuk ilgi odağı oldu

Polis helikopterini Türk bayrağıyla selamlayan çocuk ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen Narkokapan uyuşturucu operasyonu sırasında polis helikopterini evinin damından Türk bayrağı sallayarak selamlayan çocuk, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Narkokapan" uyuşturucu operasyonu sırasında görev yapan polis helikopterini evlerinin damından Türk bayrağı sallayarak selamlayan çocuk ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında görev yapan polis helikopterinin kamerasına yansıyan görüntülere yer verdi.

Paylaşımda, "Gökyüzünden bakarken geleceği gördük" ifadeleri kullanılarak, uyuşturucuyla mücadelenin çocukların güvenli ve huzurlu bir geleceğe sahip olması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Helikopter kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evlerinin damına çıkan çocuğun elindeki Türk bayrağını sallayarak polis ekiplerini selamladığı görüldü.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı

Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar