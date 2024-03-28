41 ilde Narkoçelik operasyonu! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 41 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-9 operasyonunu duyurdu. Emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla ilgili Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili bilgi verdiği paylaşımında 1 ton 43 kilo uyuşturucu madde ve 387 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirterek 434 uyuşturucu tacirinin yakalandığını bildirdi. "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." diyen Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta "NARKOÇELİK-9" operasyonları düzenlendi.

434 UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 65 kg skunk, 131 kg metamfetamin, 199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 Sokak Satıcı yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 176 kg skunk, 62 kg bonzai, 2.5 kg esrar ele geçirildi. 14 Sokak Satıcı yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 18 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı."

Bakan Yerlikaya operasyonda görev alan polis ve jandarma personellerini tebrik etti.