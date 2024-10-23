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Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Canice öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame dün tamamlandı. 12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önce çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı görüntülerden birinde Narin'in yürüdüğü, diğer görüntüde ise zıplayarak geçtiği görülüyor.

DEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR DA VAR

Başka bir görüntüde ise Narin Güran'ın öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı bir araç ile Eğertutmaz Deresi'ne götürüldüğü anlar yer alıyor. Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bindakika görüntü izleyip Narin'in dereye götürüldüğü anı tespit etti.

Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Güven Savcı:

asın bu cani canavarları

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1
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