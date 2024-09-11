Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı.

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

Süreç devam ederken NOW TV kameralarına kan donduran bir ayrıntı yansıdı. Nerin'in kabri başında gözyaşı döken bir akrabasının " Havin'ime de böyle kıydılar" şeklinde ağıt yakması dikkatlerden kaçmadı.

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Narin'in akrabasının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu konu hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu. Videoyu alıntılayan birçok kişi yetkililere çağrıda bulunarak "Bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlatılmalı" çağrısında bulundu.