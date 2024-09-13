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Narin Güran'ın annesi ve ağabeyi neden tutuklandı? Kararın gerekçesi belli oldu

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8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran'ın tutuklanma gerekçeleri belli oldu. Kararda anne ve oğlunun tutuklamalarına 'şüphelilerin verdikleri beyanlardaki çelişkiler' gerekçe gösterildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli dün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 25 saati aşkın süren sorgu işlemleri sırasında Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE AĞABEYİN TUTUKLANMA GEREKÇESİ

Aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 4'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere 14 kişi ise serbest bırakıldı. Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, anne ve oğlunun tutuklamalarına sorgu esnasında verdikleri çelişkili ifadeleri gerekçe gösterdi.

Şüphelilere yönelik adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçe gösterilen kararda, şu ifadeler yer aldı:"Şüpheliler Enes Güran ve Yüksel Güran'ın üzerine 'Çocuğu kasten öldürmek' atılı suçuna yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu, şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkiler, şüphelilerin Narin'in kaybolduğu güne dair olay anlatımlarının birbirini doğrulamadığı hususu, adli tıp raporunun henüz dönmediği, birçok şüpheli ve tanığın çelişki beyanlarda bulunması hususu dikkate alındığında, delillerin karartma ihtimalinin var olması, HTS kayıtlar ve tüm dosya kapsamı göz önünde bulundurduğunda suç isnadına yönelik somut delile dayalı kuvvetli şüphe oluşturması nedeniyle ve yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde alacağı ceza miktarı göz önünde bulundurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/I maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesi gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda ön görülen cezanın alt ve üst sınırı, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelilerin CMK'nın 100. Maddesi gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi."

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Narin Güran Narin Güran

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