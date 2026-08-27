Narin Güran dosyası 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetine ilişkin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

Güran ailesi, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvuruda bulunuştu. Başvuru kabul edilmedi. Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi.

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, olayın failleri yargı kararlarıyla belirlenerek; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmıştı.

Nevzat Bahtiyar hakkında ilk derece mahkemesince 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen mahkumiyet hükmü ise Yargıtay tarafından, eyleminin 'çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme' niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozulmuştu. Bozma sonrasında yapılan yeniden yargılamada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince Nevzat Bahtiyar'ın 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında 17 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Bu nedenle Narin Güran cinayetinin, failleri tespit edilememiş bir 'faili meçhul' olay niteliğinde olmadığı açıklandı. Dosyada cevabı aranan hususların; faillerin kim olduğundan ziyade, olayın içerisinde bulunan kişilerin suskunluğu nedeniyle cinayetin hangi saikle ve bütün ayrıntılarıyla nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin olduğu adli kaynaklarca bildirildi.

Faili meçhul kapsamında değerlendirilmesi talep edildi

Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçmiş yıllarda faili belirlenemeyen suçların yeniden araştırılması amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, Güran ailesi ve başvuruda bulunan kişiler tarafından Narin Güran dosyasının da bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmesine yönelik çeşitli iddia ve talepler gündeme getirildi.

Adalet Bakanlığı, söz konusu başvuruları dosyada mahkumiyet hükümleri bulunmasını gerekçe göstererek peşinen reddetmeyerek; ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı.

Bu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişiler dinlenerek; ileri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları ve diğer iddialar soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak ayrıntılı biçimde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı