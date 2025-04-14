Narin Güran Cinayeti Davasında Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, ilerideki bir tarihe, yani 25 Nisan'a ertelendi. Olayla ilgili gelişmeler ve duruşma detayları, toplumda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Narin Güran cinayetine ilişkin davada 6 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 25 Nisan'a ertelendi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa