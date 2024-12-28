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Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davayı takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı. Görüntülerde Devrim Tosunoğlu'nun ekip arkadaşı Sevgim Begüm Yavuz'a ekrana yansıtmadan eldivenlerini vermeye çalıştığı görülüyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayda, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmanın ikinci gününde de karar açıklanmazken; duruşma yarın devam edecek.

TV100 EKİBİNDEN ELDİVEN DAYANIŞMASI

Türkiye'nin merakla izlediği davaya basının da ilgisi yoğun. Soğuk havanın da etkisini gösterdiği Diyarbakır'da canlı yayında yaşanan anlar yürek ısıttı.

TV100 ekibinden Devrim Tosunoğlu'nun ekip arkadaşı Sevgim Begüm Yavuz'a ekrana yansıtmadan eldivenlerini vermeye çalıştığı anlar canlı yayında görüntülendi.

Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİSMAİL HAKKI AKSİN:

Merdiven mi eldiven mı bir karar verseniz !??

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