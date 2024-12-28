Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayda, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmanın ikinci gününde de karar açıklanmazken; duruşma yarın devam edecek.

TV100 EKİBİNDEN ELDİVEN DAYANIŞMASI

Türkiye'nin merakla izlediği davaya basının da ilgisi yoğun. Soğuk havanın da etkisini gösterdiği Diyarbakır'da canlı yayında yaşanan anlar yürek ısıttı.

TV100 ekibinden Devrim Tosunoğlu'nun ekip arkadaşı Sevgim Begüm Yavuz'a ekrana yansıtmadan eldivenlerini vermeye çalıştığı anlar canlı yayında görüntülendi.