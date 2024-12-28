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Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir

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8 yaşındaki Narin Güran davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı ilk açıklamada "Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Verilen cezaların yüreklere su serptiğini ifade eden Göktaş,"Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARA TEŞEKKÜR

Göktaş ayrıca "Bu süreçte özveri ile canla başla Narin'ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

amca öldürse anne arada gizli bisey var dersin saklar dersinv enes niye saklasin bunu cok merak ediyorum

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