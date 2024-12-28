Narin cinayetinde mahkeme başkanından "savunma" çıkışı: Avukatlar devlet sırrı gibi davrandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam ediyor. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın "Ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle yargılandığı davada karar öncesi son savunmalar alınıyor. Savunmalar ağabey Enes Güran'ın son avukatı Mustafa Demir ile başladı. Duruşma salonuna mahkeme başkanının "savunma" çıkışı damga vurdu.

"AVUKATLAR DEVLET SIRRI GİBİ DAVRANDI"

Mahkeme başkanı, "Normal şartlarda mütalaa gönderildikten sonra avukatlar savunma gönderir ve biz savunmaları 10 gün önceden okuruz. Hep de rica ederim. Dedik ki 10-15 gün önce gönderin, okuyalım. Son dakikaya kalmasın. Ama bu olayda tüm avukatlarımız devlet sırrı gibi davrandı. Hiç kimse savunmayı göndermedi." diyerek sitem etti.

"ŞİMDİ DİKKATLE NOT ALIYORUZ"

Mahkemeye bir tane savunma gelmediğini söyleyen mahkeme başkanı, "Şimdi burada dikkatle not alıyoruz. Kaçırdığımız bir şey var mı, dikkat çektiğimiz bir şey var mı? Onun derdindeyiz." ifadelerini kullandı.