Nallıhan'da yıldırımın neden olduğu orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırımın neden olduğu yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanları tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi'nde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanlarının yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Çıkan yangın vatandaşlar arasında da kısa süreli paniğe neden oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa