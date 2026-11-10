Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nallıhan'da alevler eve ve yanındaki yapıya sıçradı, itfaiye yangını söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nallıhan'da alevler eve ve yanındaki yapıya sıçradı, itfaiye yangını söndürdü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ev ve yanındaki yapıyı sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki yapıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi ve yanındaki yapıyı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da görüştü

Antalya'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor58

Fatma Betül’ü savunmak kimlere kaldı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
10 Kasım töreninde şiir okurken aniden fenalaşarak bayıldı

10 Kasım töreninde korkutan görüntü
Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor

Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
Gözaltına alınan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı

Gözaltına alınan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi hakkında karar
İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular

İsrailli turistlerden skandal hareket! Bir de kahkahalara boğuldular
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar

Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek tarihi karar
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Okan hocanın ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler