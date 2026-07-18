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Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti

Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti
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Gümüşhane'de tayini çıkan kamu personeli, 50 bin TL'ye anlaştığı nakliye firmasının taşınma günü ücreti 80 bin TL'ye çıkarmasına itiraz edince darp edilmek istendi. Firma çalışanları hakaret ve tehditler savurdu.

Gümüşhane'de tayini başka bir ile çıkan bir kamu personeli, ev eşyalarını taşımak için 50 bin TL'ye anlaştığı nakliye firmasının iddiaya göre taşınma günü ücreti 80 bin TL'ye çıkarması üzerine itiraz edince, firma çalışanları tarafından darp edilmeye çalışıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce tayini başka bir ile çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaşma sağladı. Taraflar arasında fiyat konusunda mutabakata varılırken, taşınmanın gerçekleştirileceği gün nakliye firması iddiaya göre daha önce anlaşılan ücretin geçerli olmadığını belirterek taşınma bedelinin 80 bin TL olduğunu söyledi.

Beklenmedik fiyat artışı karşısında duruma itiraz eden vatandaş ile firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada vatandaşın iddiasına göre nakliye çalışanları hakaret ve tehditler savurarak, fiziki şiddet girişiminde bulundu.

Yaşanan arbede sırasında cep telefonuyla kayıt almaya başlayan şahıs, hem saldırı girişimlerini hem de kendisine edilen tehditleri görüntüledi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, taraflar birbirinden uzaklaştırıldı.

Mağdur şahıs ise firma çalışanlarından şikayetçi olacağını belirtti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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