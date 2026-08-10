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Niksar'da nesli tehlikede vaşak trafik kazasında öldü

Niksar'da nesli tehlikede vaşak trafik kazasında öldü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 Karayolu'nda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu. Nesli tehlike altında olan ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Türkiye'de nadir görülen koruma altındaki türler arasında.

Tokat'ın Niksar ilçesinde nesli tehlike altında bulunan 'Ormanın hayaleti' olarak da bilinen vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, D-100 Karayolu Sarıyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Karayoluna çıkan vaşağa seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle vaşak olay yerinde telef oldu. 'Ormanın hayaleti' olarak da bilinen vaşak, Türkiye'de nadir görülen ve koruma altında bulunan yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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