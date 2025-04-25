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Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
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Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından katıldığı televizyon programında, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Deprem bilim Naci Görür, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattığı tartışmalar devam ederken; deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"7'DEN BÜYÜK DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47"

Habertürk canlı yayınına katılan Görür, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"BEKLEDİĞİMİZ DEPREM OLURSA TÜRKİYE DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

"23 Nisan depreminde küçük deprem oldu, herkes rahatladı. 'Hiçbir şey yıkılmadı' dendi" ifadelerini kullanan Görür, şöyle konuştu: "Bizim beklediğimiz deprem bu değil. 3 milyona yakın takipçim var. Havayı alıyorum. İstanbul bölgesinde, Marmara denizinde beklediğimiz büyük deprem olursa kesinlikle bugünkü manzarayı görmeyeceğiz. Bir yıkım göreceğimiz kesin. İstanbul'daki ekonominin, büyük ölçüde üretimin duracağı kesin. Ekonomi, üretim durursa İstanbul oturur yerine, bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasi bağımsızlığımız kalır. Bir İstanbul depremi olduğu zaman insanım ölmesin istiyorum. Can güvenliğimi istiyorum."

"AFET BAKANLIĞI KURULSUN"

Görür ayrıca "Bir Afet Bakanlığı kurulsun, Türkiye'nin bütün kentlerini deprem dirençli hale getirmeye soyunsun. 10 senede yapsın, 25 senede yapsın. Sadece İstanbul'u değil bütün Türkiye'yi 20 senede deprem dirençli rahat rahat yaparız. Havaalanı, yol, köprü az yapalım. Filan bütçeye 3 lira verirken depreme 5 lira verelim. Çoluk çocuğumuzun neslini garanti altına alalım" sözlerini sarf etti.

"ÜLKEMİZ DEPREM ÜLKESİDİR"

"Bizim ülkemizde terk edecek bir karış toprağımız yok" diyen Görür, "Ülkemiz deprem ülkesidir. Kentlerimizin, köylerimizin çoğu faylardan etkilenmektedir. Her yerde deprem vardır. Yapılacak tek şey ülkeyi deprem dirençli hale dönüştürmektir. Dünya başarmıştır, Türkiye neden başarmasın? Devlet, hükümet, belediye, halkıyla omuz omuza verip bu makus talihimizi yenmektir. Depremde siyaset olmaz. Ayrılık gayrık olmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMr Camel:

Bu adamı hükümet dıkkate almıyor neden mi kanal istanbul a karşı olan herkes düşman bölgesidir

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Haber YorumlarıKaramürselli Deli Hamdi:

Top sakalından da utanmıyor. 3 senedir, milleti tedirgin ediyordu.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Atip tutuyor, %47 yazi tura, kim bu Sharlotona Prof. luk verdi? Hayret birsey, hic bir bilime dayanmiyor ve halki tedirgin yapiyor. Istifa etsin bu Sarlaton.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sözde bilim adamı her biri farklı bir şey sölüyor hepsi de devletten dünyanın parasını alıyor yani insanlar ölümlü ya iki de bir vallahi öleceksiniz demek gibi bir şey, yapılması gekenleri yetkililere soyleyin sıkıysa

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Haber Yorumlarısege:

%53 sorun yok zaman

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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

hangi bilimsel veriye göre 47 biri anlatsın

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bulent bilmeyen konusuyor ve Milleti tedirgin ediyor? %47 diyorsun fakat bu rakam kac zaman asamasinda, 1, 10, 100, 1000 Yil icinde. Birde zahmet, nasil hesap yaptigini formulae ile acikla bir bakalim?

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

tamam sana güveniyoruz hocam da, atma sende bir de yüzdelik dilimi vermiş .

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Haber YorumlarıArarat Arat:

35 yıldır aynı şeyi söylüyorsun yeter ya fakir fukaraya birşey vermiyorlar tüm kupon arazileri büyük inşaat şirketleri talan etti askeri kışlalar dahil

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Haber Yorumlarıyusuf guclu:

E ne oldu şimdi. %47 mi oldu ihtimal

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