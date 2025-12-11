Haberler

Myanmar ordusundan hastaneye hava saldırısı: 34 ölü

Güncelleme:
Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından yerel yetkililer çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi. Arakan ordusu sözcüsü, saldırının sivil hedeflere yönelik olduğunu ifade etti.

Myanmar ordusunun, Arakan eyaletindeki bir hastaneye düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar ordusuna ait bir helikopter ülkenin batısında Arakan ordusunun kontrolündeki Arakan eyaletinde bulunan bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Myanmar ordusu tarafından, darbenin ardından 28 Aralık'ta yapılması planlanan ilk seçim öncesinde yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arakan ordusu Sözcüsü Khaing Thukha, saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun hasta olduklarını söyleyerek, "Bu, ordunun sivillerin bulunduğu yerleri hedef alan son vahşi saldırısıdır" dedi. Thukha, ordunun sivilleri bombalamaktan "sorumluluk almak zorunda olduğunu" sözlerine ekledi.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbe ve darbenin tetiklediği iş savaşta binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi yerlerinden edilmişti. - ARAKAN

