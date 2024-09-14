Myanmar'da Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı 66'ya Yükseldi

Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Güney Asya'da şiddetli geçen muson mevsimi ve Yagi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Myanmar'da yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini, 235 binden fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Ülkede 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan cunta lideri General Min Aung Hlaing, sel felaketiyle mücadele için dış yardım alınması gerektiğini ifade etti. Min Aung Hlaing, "Hükümet yetkililerinin, afetzedelere yönelik kurtarma ve yardım için yabancı ülkelerle iletişime geçmesi gerekiyor. Çalışmaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 254, Tayland'da ise en az 33 kişi hayatını kaybetti. - NAYPYİDAW