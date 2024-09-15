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Myanmar'da Sel ve Toprak Kaymaları: 74 Ölü, Arama Kurtarma Devam Ediyor

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Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışlar, Yagi Tayfunu ve muson mevsimi nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. Kayıp 89 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Myanmar'da şiddetli muson mevsimi ve Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Myanmar'da yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 89 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Devlet medyasına göre sel nedeniyle 5 baraj çöktü, 24 köprü yıkıldı, 375 okul ve 65 bin 759 ev ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 254, Tayland'da ise en az 33 kişi hayatını kaybetti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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