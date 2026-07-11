Sivas'ta sahipsiz bebek çantası ekipleri harekete geçirdi

Sivas'ta Kongre Müzesi bahçesine bırakılan sahipsiz bebek çantası, kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarınca robotla patlatılan çantanın içinden bebek bezleri çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Kongre Müzesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçe içerisinde sahipsiz bir bebek çantasını fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı kontrollü şekilde bomba imha robotuyla patlattı. Yapılan incelemede çantanın içerisinde bebek bezleri bulunduğu belirlendi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri güvenlik önlemlerini kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı