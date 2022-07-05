Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşan kadın, can havliyle kendini sokağa atsa da kurtarılamadı - Haberler

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Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşan kadın, can havliyle kendini sokağa atsa da kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da evinin mutfağında çıkan yangın nedeniyle elbiseleri tutuşan 68 yaşındaki kadın çığlık atarak sokağa çıktı. Çevredekilerin su dökerek müdahale ettiği olay sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evin mutfağında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında kıyafetleri alev alan Şükran Emre, çığlık atarak evden dışarı çıktı. Su dökerek müdahale eden çevre esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

Olay yerine gelen sağlık ekibi, vücudunda yanıklar olan Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.İtfaiye ekibi ise mutfaktaki yangını söndürdü. Şükran Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şükran Emre'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - 3. Sayfa

Karaçayır Mahallesi 3. Sayfa Haberler

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