Darıca'da yangın sırasında patlama paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangına müdahale esnasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği esnada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulurken, olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı