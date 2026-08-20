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Darıca'da yangın sırasında patlama paniği

Darıca'da yangın sırasında patlama paniği
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Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangına müdahale sırasında doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama meydana geldi. Patlama uzaktan duyuldu, yaralanan olmadı, yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangına müdahale esnasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği esnada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulurken, olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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