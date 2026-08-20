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Erzurum'da Mutfak Yangını: Anne ve İki Çocuk Dumandan Etkilendi

Erzurum'da Mutfak Yangını: Anne ve İki Çocuk Dumandan Etkilendi
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da bir evin mutfağında çıkan yangın korkuttu. Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi.

Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Dadaş Caddesi Çalışkanlar Apartman G1 Blok 4. katta meydana gelen yangında 2 çocuk ve anneleri dumandan etkilendi. Henüz sebebi bilinmeyen yangında ihbar apartmana itfaiye, sağlık ekipler, ve polis sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince anne ve çocuklarına tedbir amaçlı ilk müdahaleleri yaptı. Daha sonra şahıslar hastaneye sevki edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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