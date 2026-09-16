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Mutfakta alev alan aspiratör paniğe neden oldu

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Bolu’da bir evin mutfağında alev alan aspiratör, itfaiye ekiplerince söndürülerek bina dışına çıkarıldı.

Bolu'da bir evin mutfağında alev alan aspiratör, itfaiye ekiplerince söndürülerek bina dışına çıkarıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede mutfağı ve evi duman kapladı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aspiratöre müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası aspiratör yerinden sökerek bina dışına çıkardı. Polis ekipleri de dairede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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