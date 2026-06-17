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Levhaya çarpıp yoldan çıkan araçtakiler yara almadan kurtuldu

Levhaya çarpıp yoldan çıkan araçtakiler yara almadan kurtuldu
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Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari aracın trafik işaret levhasına çarparak refüjü geçip 20 metre sürüklendiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mut-Ermenek yolu Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. M. G. (53) yönetimindeki 33 U 4223 plakalı hafif ticari araç Çamlıca mahalle mezarlığı civarında henüz bilinmeyen nedenden trafik işaret levhasına çarptı. Çarpmayla araç havalanıp yol kenarındaki refüjü geçti, eğimli arazide yaklaşık 20 metre gittikten sonra durabildi.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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