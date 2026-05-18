Mersin'deki kazada ölen anne ve kızı Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne Emine Korkmaz (52) ve kızı Sümeyye Korkmaz (27), Karaman'da düzenlenen cenaze töreniyle yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden anne ve kız için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Korkmaz'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından anne Emine (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz, (27) Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında yan yana dualarla defnedildi.

Kaza, 2 gün önce Mut-Silifke kara yolu Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana gelmişti. Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tır çarpıştı. Kazada Karaman'da imam olarak görev yaptığı öğrenilen otomobil sürücüsü Adem Korkmaz ağır yaralanırken, eşi Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
