Musul'da DEAŞ kurbanı 47 kişi için toplu mezardan çıkan kalıntılarla tören düzenlendi

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Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014-2017 yılları arasındaki işgal sırasında öldürülen 47 kişinin toplu mezarda bulunan kalıntıları için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın bıraktığı izler bir kez daha gözler önüne serildi. Musul'un güneyindeki Hamam el-Alil kasabasında, örgütün 2014-2017 yılları arasındaki işgali sırasında öldürülen 47 kişinin toplu mezarda bulunan kalıntıları için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Beş yıl önce bulunan toplu mezardan çıkarılan kalıntılar, DNA testlerinin tamamlanması ve kimliklerin doğrulanmasının ardından Hamam el-Alil, Şura ve Kayyara bölgelerinde toprağa verildi. Düzenlenen törenle, DEAŞ'ın bölgedeki işgali sırasında yaşamını yitirenler anıldı.

"Kalıntılar, güvenlik güçleri mensuplarına, bazı din adamlarına ve sivillere ait"

Törene, Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Musul İstinaf Mahkemesi Başkanı Raid Hamid Muslih, il meclisi üyeleri, güvenlik ve hükümet yetkilileri ile kurbanların aileleri katıldı.

Musul Vali Yardımcısı Gazvan Davudi yaptığı açıklamada, kalıntıların güvenlik güçleri mensuplarına, bazı din adamlarına ve sivillere ait olduğunu belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında ele geçirdiği Musul'u 2017 yılına kadar kontrolü altında tutmuş, bu süreçte çok sayıda güvenlik görevlisini ve sivili öldürerek kurbanlarının bir kısmını toplu mezarlara gömmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı