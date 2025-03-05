Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi

Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması 'Kahpe', yayınlandığı anda sosyal medyada infial yarattı. Şarkı sözleri ve klibindeki müstehcen sahneler, birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirildi. Özellikle "Namusumu unuttum mahallede" gibi ifadeler, toplumsal değerleri zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

TV100'ün haberine göre, klibin içeriği ve sahneleri nedeniyle inceleme başlatıldı. Alizade cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

CİMER'E DE ŞİKAYET YAĞMIŞTI

LvbelC5, daha önce de benzer eleştirilerin hedefi olmuştu. 'Hav Hav Hav' şarkısı, gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayet edilmiş ve yayından kaldırılması talep edilmişti.