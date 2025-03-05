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Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi

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LvbelC5 ve Alizade'nin yeni şarkıları ve klipleri, müstehcen içerikleri nedeniyle büyük tepki çekti. Şarkı sözleri ve klip içeriklerindeki ahlaka aykırı ifadeler, sosyal medyada infial yaratırken şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı.

Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması 'Kahpe', yayınlandığı anda sosyal medyada infial yarattı. Şarkı sözleri ve klibindeki müstehcen sahneler, birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirildi. Özellikle "Namusumu unuttum mahallede" gibi ifadeler, toplumsal değerleri zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

TV100'ün haberine göre, klibin içeriği ve sahneleri nedeniyle inceleme başlatıldı. Alizade cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

CİMER'E DE ŞİKAYET YAĞMIŞTI

LvbelC5, daha önce de benzer eleştirilerin hedefi olmuştu. 'Hav Hav Hav' şarkısı, gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayet edilmiş ve yayından kaldırılması talep edilmişti.

Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErdal Akın:

kim bunlar,ne haber değeri varki haber diye haber yaptınız.

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Hem haber değeri yok, hem de kendilerini ünlü sanıp millete kötü örnek oluyorlar.

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

O.Ç

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıQues who:

Vay be biz gençken pop müzik dinliyoruz diye bu gençler nereye gidiyor diyorlardı gelinen noktaya bak

Yorum Beğen6
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