Üye Girişi
Haberler

Mustafakemalpaşa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Mustafakemalpaşa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki bir adama motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Y.A.'ya, karşıdan karşıya geçmek isterken A.Z. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Y.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Z., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafakemalpaşa Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Sağlık bursa Kaza

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
Erzurum Valiliği'nin paylaştığı fotoğrafa önce tepki yağdı ama gerçek kısa sürede anlaşıldı

Önce tepki yağdı ama gerçek kısa sürede anlaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi! Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Şahinbey, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul'dan şiddet mi gördü? Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul kim? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17-18 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kağıthane, Esenyurt, Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.