Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 9 araç ve 25 personel ile müdahale edildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Karapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter 9 araç 25 personel ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. - BURSA